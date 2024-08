Wickler/Ehlers planen Start bei der DM in Timmendorf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Titelverteidiger Clemens Wickler und Nils Ehlers wollen bei der deutschen Beach-Volleyball-Meisterschaft am Wochenende in Timmendorfer Strand an den Start gehen. «Der Fuß läuft», sagte Blockspezialist Ehlers bei der Verleihung des «Sport-Bild-Awards» in der Hamburger Fischauktionshalle mit einem Lächeln.

Der 30-jährige Ehlers hatte sich in der vergangenen Woche beim Elite-Turnier in Hamburg bei einer Abwehraktion am linken Knöchel verletzt. Die Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Paris schafften am Rothenbaum noch den Auftaktsieg. Im weiteren Verlauf des Turniers traten sie dann aber nicht mehr an.

Nils Ehlers sieht sich auf einem guten Weg

«Wir sind auf einem guten Weg», sagte Ehlers und ergänzte mit einem Blick auf die ärztlichen Untersuchungen: «Das MRT war sehr, sehr gut.» Wichtig sei jetzt, bis zum Beginn der DM die Schwellung aus dem Gelenk zu bekommen. So schnell wie möglich wollen die beiden besten deutschen Beach-Volleyballer auch wieder mit dem Ball-Training beginnen.