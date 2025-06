White Sands Festival mit Beats und Beachvolleyball beginnt

Am Strand der Insel wird während des White Sands Festivals wieder ein Center Court für die Beachvolleyball-Turniere aufgebaut. (Archivbild) Lars Penning (klemmer)/dpa

Norderney (dpa/lni) –

Der Inselstrand von Norderney verwandelt sich am Pfingstwochenende wieder zu einem Anziehungspunkt für tausende Sportfans und Partygäste. Zum 26. White Sands Festival werden auf der Insel rund 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, wie Festivalsprecher Sven Frese auf Anfrage sagte. Das seien etwa so viele Gäste wie in den Vorjahren. Zwar sei etwas wechselhaftes Wetter vorhergesagt, für das Sport- und Musikprogramm habe das aber absehbar keine Auswirkungen, sagte Frese.

«Wir sind sehr gut gebucht», sagte auch ein Sprecher des Staatsbads Norderney auf Anfrage. Für Gäste, die spontan über das lange Wochenende auf die Nordseeinsel kommen wollen, könne es schwierig werden, noch eine freie Unterkunft zu finden. Neben den Kurzurlaubern rechnet die Insel auch mit jeder Menge Tagesgäste.

Anreisewelle erwartet

Die Reederei Norden-Frisia, die neben einer anderen Fährgesellschaft den Fährverkehr zur Insel betreibt, stellt sich auf eine Anreisewelle ein. Allein an diesem Freitag seien mehr als 20 Abfahrten vom Küstenort Norddeich (Landkreis Aurich) aus zur Insel geplant, sagte eine Reederei-Sprecherin.

Im Mittelpunkt der Sportwettkämpfe beim White Sands Festival steht der Beach Cup-Norderney, der in diesem Jahr nach Angaben des Veranstalters erneut ein Turnier der 2. Deutschen Beach Tour des Deutschen Volleyball Verbandes ist. Gespielt wird um Ranglistenpunkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft und um ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro. Für das Turnier ist am Nordstrand ein Center Court mit Tribünenplätzen für 3.000 Zuschauer aufgebaut worden.

Neben dem sportlichen Programm gibt es jede Menge Musik und Partys. Verschiedene DJs und DJanes legen sowohl tagsüber als auch abends auf dem Festivalgelände auf.