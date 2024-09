Wetterwechsel zum Wochenbeginn in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) –

Der Sommer in Niedersachsen und Bremen verabschiedet sich in der kommenden Woche: Nach einem zunächst noch sonnigen Sonntag zieht vom Nachmittag an eine Kaltfront von Westen herein. In der Osthälfte des Landes gibt es dann später Gewitter und Schauer, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen westlich der Weser auf rund 24 Grad und im Wendland auf bis zu 31 Grad. An der Küste ist es mit 22 bis 23 Grad etwas kühler.

In der Nacht zum Montag fällt im Osten des Landes kräftiger Regen, an der Küste und in den westlichen Landesteilen bleibt es laut DWD weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken im Binnenland auf 11 bis 15 Grad, auf den Inseln auf 17 Grad.

Am Montag gibt es einen Temperatursturz, mit 19 bis 21 Grad wird es im Binnenland und an der Küste deutlich kühler. Die Kaltfront hält sich zunächst über dem Osten des Landes und sorgt für länger anhaltenden kräftigen Regen, später zieht sie nach Nordosten ab.

In der Nacht zum Dienstag ist es stärker bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen im Binnenland bei 10 bis 13 Grad, auf den Inseln bei 15 Grad. Auch der Dienstag wird wechselhaft mit schauerartigem Regen vom Nordwesten und der Nordsee aus. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 19 Grad.