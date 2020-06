Wetterstation in Lingen wird verlegt

Ein Thermometer zeigt Temperaturen an. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Offenbach/Lingen (dpa) – Nachdem sie immer wieder auffällige, womöglich falsche Messwerte lieferte, soll die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Lingen verlegt werden. Zudem wurde die Prüfung der Temperaturmessung an der Station angekündigt. Es habe auffällige Differenzen zwischen Messungen von Höchstwerten der Lufttemperatur in Lingen und anderer DWD-Stationen im Emsland gegeben, hieß es vom DWD am Freitag. Von Freitagabend an werden die Werte der Station demnach nicht mehr veröffentlicht.

«Die Qualität unserer Messungen hat höchste Priorität. Wir haben beschlossen, die Beobachtungsdaten der Station Lingen nicht mehr zu veröffentlichen, sondern nur noch intern für wissenschaftliche Tests zu nutzen», sagte Jürgen Schreiber, Technik-Vorstand des DWD. Sollte sich bei der Prüfung herausstellen, dass die in Lingen gemessenen Werte nicht gesichert sind, hätte dies auch Auswirkungen auf den historischen deutschen Hitzerekord: Am 25. Juli 2019 waren in Lingen 42,6 Grad gemessen worden.

Die Bauarbeiten am neuen Standort im Raum Lingen haben unterdessen bereits begonnen. Die Verlegung war ohnehin geplant gewesen. Bundesweit betreibt der DWD rund 2000 Messstationen.

