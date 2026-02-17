Wetterlage: Viele Regionalliga-Partien im Norden abgesetzt

Bremen (dpa) –

Am ersten regulären Spieltag dieses Jahres in der Fußball-Regionalliga Nord fallen etliche Begegnungen aufgrund der winterlichen Wetterlage aus. Schon einige Tage vor den Duellen am Wochenende sind fünf der neun Partien des 23. Spieltags der laufenden Saison verschoben worden, wie der Norddeutsche Fußball-Verband der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Eine Generalabsage werde es aber nicht geben.

Zu den bislang abgesetzten Partien gehört das Duell zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck und der zweiten Manschaft des FC St. Pauli. Abgesagt sind auch die Spiele FSV Schöningen – Kickers Emden, SSV Jeddeloh – VfB Lübeck, Eintracht Norderstedt – Werder Bremen II und HSC Hannover – SV Drochtersen/Assel. Es könnten noch weitere Partien dazukommen.

Am vergangenen Wochenende hätten bereits fünf Nachholspiele ausgetragen werden sollen, doch alle Begegnungen waren abgesagt worden.