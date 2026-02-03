Wetterdienst warnt vor Glättegefahr im Nordwesten

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In großen Teilen Niedersachsens und Bremens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteins. Das teilte der DWD am Abend mit.

In der Nacht zum Mittwoch wird demnach verbreitet leichter bis mäßiger Frost erwartet. Die Temperaturen sinken auf etwa minus 1 Grad in der Grafschaft Bentheim und im Küstenumfeld sowie bis zu minus 6 Grad im Wendland.

Vor allem im Süden und Westen Niedersachsens ist im weiteren Verlauf gefrierender Regen wahrscheinlich. Dadurch könne sich «unwetterartiges» Glatteis bilden. Wegen des anhaltenden Winterwetters fällt am Mittwoch in Teilen Niedersachsens und in Bremen der Präsenzunterricht in Schulen aus.