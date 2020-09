Wetterdienst: Temperaturanstieg beschleunigt sich

Hamburg (dpa) – Mit dem fortschreitenden Klimawandel wird es nach Angaben von Experten auch in Deutschland mehr und intensivere Wetterextreme wie Hitzewellen und Dürren geben. «Darauf müssen wir alle uns frühzeitig vorbereiten», sagte Tobias Fuchs vom Vorstand des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch zur Eröffnung des 10. Extremwetterkongresses in Hamburg. Seit Beginn der systematischen, flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881 sei die mittlere Temperatur in Deutschland bereits deutlich gestiegen. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes sei das aktuelle Jahrzehnt rund 1,9 Grad wärmer als die ersten Jahrzehnte (1881-1910) der Aufzeichnungen. «Der Temperaturanstieg in Deutschland beschleunigt sich», betonte Fuchs.

