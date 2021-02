Wetterdienst: Schneefall lässt nachts nach

Ein Auto fährt im Schneesturm über die Autobahn A7. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Der anhaltende Schneefall soll in Niedersachsen in der Nacht zum Montag zunächst nachlassen – Meteorologen erwarten aber, dass in den Morgenstunden von Süden her neue Flocken aufziehen. In einem Gebiet ab Göttingen und weiter gen Norden werde es dann erneut 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee verteilt über etwa 8 Stunden geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagabend in Hamburg. «Es wird dort zu Verkehrsbehinderungen kommen». Zwar sei der neue Schneefall dann in Südniedersachsen nicht so stark wie noch am Sonntag, der bisher gefallene Schnee könne bis dahin aber kaum so schnell geräumt sein, sagte er. Der stürmische Wind bleibe insbesondere an der Küste erhalten. Es bestehe weiter die Gefahr von Schneeverwehungen.

Wetter in Niedersachsen und Bremen