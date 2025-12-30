Wetterbilanz: Viel Sonne und wenig Regen in Niedersachsen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Zu warm, zu sonnig und zu trocken – auch das zu Ende gehende Jahr weicht wieder deutlich vom üblichen Wetter ab. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Verweis auf vorläufige Daten mitgeteilt. Demnach lag in Niedersachsen die Temperatur im Jahresdurchschnitt bei 10,4 Grad und im Land Bremen bei 10,7 Grad. Beim Blick auf ganz Deutschland fällt 2025 unter die zehn wärmsten Jahre seit 1881 und unter den fünf trockensten seit 1951.

In Niedersachsen lag die Durchschnittstemperatur 2025 fast zwei Grad über dem üblichen Wert. Die Zahl der Sonnenstunden lag um gut ein Viertel höher, bei 1860 – trotz einiger bedeckter Sommer- und Herbsttage. Gleichzeitig war es weniger nass: Die Niederschlagsmenge schrumpfte um rund ein Fünftel.

Für die jährliche Wetterbilanz vergleicht der Wetterdienst die Durchschnittswerte für Temperatur, Niederschlag und Sonnenstunden mit den Durchschnittswerten der Jahre 1961 bis 1990, um die längerfristigen Auswirkungen des Klimawandels zu verdeutlichen.

Höchst- und Tiefstwerte

In Bremen war das Wetter ähnlich wie im benachbarten Niedersachsen: Die Durchschnittstemperatur lag fast zwei Grad über dem üblichen Wert; es gab ein Viertel mehr Sonnenstunden (1.845). Bundesweit schien damit allerdings die Sonne in Bremen am seltensten. Die Regen- und Schneemenge ging um gut ein Fünftel zurück.

Heißester Tag in Niedersachsen und Bremen war der 2. Juli mit 38,7 (in Barsinghausen) sowie 36,2 Grad. Am kältesten war es in Niedersachsen am 17. Februar mit minus 15,2 (Bad Harzburg) sowie einen Tag später in Bremen mit minus 8,7 Grad. Zum Vergleich: Bundesweit wurde die höchste Temperatur ebenfalls am 2. Juli gemessen – 39,3 Grad in der Nähe von Koblenz. Am kältesten war es am 18. Februar im Erzgebirge mit minus 19,7 Grad.