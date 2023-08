Wetter: Wechselhafte Aussichten in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Ein kurzer Hauch sommerlichen Wetters erwartet Niedersachsen und Bremen, bevor sich das Wetter am Wochenende wechselhaft zeigt. Am Donnerstagmorgen bleibt es größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Laut den Meteorologen bleibt es freundlich, jedoch kühl, mit Höchsttemperaturen von 19 bis 23 Grad. In der Nacht zum Freitag klart der Himmel im Norden und Nordosten weitestgehend auf, ohne Niederschlag. Richtung Südwesten und Süden zeigt sich die Nacht überwiegend leicht bewölkt.

Am Freitag ziehen Wolken in Richtung Elbe auf, ansonsten bleibt es vorerst überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 bis 28 Grad. Im Laufe des Tages nimmt im Westen das Risiko von leichten Schauern etwas zu. In der Nacht zum Samstag ziehen kurzzeitige Schauer auf, vereinzelt begleitet von Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 14 Grad. Abgesehen von einzelnen Gewitterböen weht in der Nacht nach Angaben des DWD schwacher Wind.

Das Wochenende zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Am Samstag können in der Südosthälfte Niedersachsens teils längere Regenschauer auftreten. Im Nordwesten bleibt es zunächst freundlich, später ziehen jedoch teilweise kräftige Schauer und Gewitter aus dem Südwesten auf. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 24 und 27 Grad, auf den Inseln werden etwa 21 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag sollen die Gewitter langsam abklingen. Am Sonntag zeigt sich wechselnde Bewölkung. Besonders im Norden kann es gelegentlich zu kurzen Schauern kommen, bei Höchsttemperaturen von 23 bis 27 Grad.