Wetter: Regen und Sonne im Wechsel für den Norden

Hamburg (dpa/lno) –

Ein regnerisches Wochenende erwartet Hamburg und Schleswig-Holstein, es zeigt sich jedoch auch die Sonne. Wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Donnerstagmorgen zunächst bewölkt. Lokal kann es vereinzelt zu leichten Regenschauern kommen, im Laufe des Tages jedoch wird es freundlicher und weitgehend niederschlagsfrei. Trotzdem prognostizieren die Meteorologen vergleichsweise kühle Höchsttemperaturen von 18 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Nacht zum Freitag bleibt bewölkt und trocken, die Temperaturen sinken auf 12 bis 9 Grad.

Am Freitag zeigt sich laut DWD zeitweise freundliches und warmes Wetter, mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Im Verlauf des Tages steigt das Schauerrisiko an der Nordsee leicht an. Die Nacht bleibt wechselnd bewölkt, lokal können Schauer von der Nordsee her auftreten.

Das Wochenende wird wechselhaft. Am Samstag zieht der Regen im Südosten zwar ab, gegen Nachmittag sind jedoch teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal 23 Grad auf Sylt. In Hamburg wird es schwül, mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Auf Helgoland sind maximal 21 Grad zu erwarten. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht, abgesehen von Gewitterböen. Die Niederschläge sollen in der Nacht zum Sonntag allmählich nachlassen.

Am Sonntag bleibt es gemäß der Vorhersage wechselnd bewölkt, begleitet von gelegentlichen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad auf Helgoland und 24 Grad in Hamburg.