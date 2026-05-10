Wetter in Niedersachsen: Neue Woche startet windig und kühl

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Nach einem milden Wochenende müssen sich die Menschen in Niedersachsen in den kommenden Tagen auf niedrigere Temperaturen und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, strömt im Laufe des Sonntags von der Nordsee her kühlere Polarluft in die Region. Die neue Woche startet mit stürmischen Böen und regional auch Dauerregen.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, zeitweise ziehen einzelne Schauer durch. Vor allem am Nachmittag sind örtlich kurze Gewitter möglich. Im Umfeld der Nordsee sowie an Elb- und Wesermündung können am Mittag und frühen Abend einzelne Windböen Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Temperaturen erreichen im Umfeld der Nordsee etwa 13 Grad, im Süden Niedersachsens örtlich bis zu 21 Grad.

In der Nacht zum Montag regnet es vor allem im Süden und Südosten. Im Norden und Nordwesten kühlt es mit teils nur 3 Grad deutlich ab. Dort sind laut DWD stellenweise leichter Frost in Bodennähe und Temperaturen bis -1 Grad möglich.

Wie das Wetter zum Wochenstart wird

Der Montag bringt dann vielerorts wechselhaftes und kühleres Wetter. In der Nordhälfte ist es anfangs stellenweise freundlich, später ziehen Schauer durch. Im Süden fällt teils länger anhaltender Regen. In der ersten Tageshälfte sind dort lokal mehr als 25 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden nicht ausgeschlossen.

An der Nordsee erwarten die Meteorologen stürmische Böen mit Windgeschwindigkeiten bis 70 Kilometer pro Stunde, vereinzelt seien sogar Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen nur noch 10 bis 13 Grad. In der Nacht kann besonders im Oberharz bei Temperaturen nahe 0 Grad örtlich sogar Schnee fallen.

Am Dienstag lockern die Wolken zeitweise auf, von Nordwesten zieht jedoch erneut Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 14 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft mit Schauern und Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad auf den Inseln und bis zu 17 Grad im Raum Hannover. Örtlich sind auch Gewitter möglich. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist bedeckt und regnerisch.