Wetter in Niedersachsen bleibt mild

Hannover (dpa/lni) – Das Wetter in Niedersachsen bleibt weiterhin mild und trüb. In weiten Teilen ist es bewölkt bei Höchstwerten zwischen einem und fünf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Allerdings ist es zunächst am Vormittag noch verbreitet frostig. Daher kann es durch Reif auf den Straßen zu Glätte kommen. Der Wind weht im Binnenland schwach, an der Küste frischt er auf.

In der kommenden Nacht bleibt es eher mild, lediglich im süd-östlichen Teil Niedersachsens können die Temperaturen auf knapp unter null Grad fallen, sagte ein Sprecher des DWD. Zunehmend starke Bewölkung und der Durchzug eines Regengebietes bestimmen das Wetter am Freitag. Die Temperaturen liegen bei sieben bis neun Grad.

Das Wochenende beginnt am Samstag mit Regen und Wind. Es bleibt mild bei Höchstwerten von sechs bis acht Grad.

