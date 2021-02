Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt kalt

Eine dünne Eisschicht bedeckt die Alster. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein bleiben frostig. Am Samstag zeigt sich aber auch die Sonne bei schwachem Wind und einer Temperatur von minus 1 Grad in Hamburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Sonntag entwickelt sich voraussichtlich Nebel über dem Osten Schleswig-Holsteins und dem Hamburger Raum bei einer Tiefsttemperatur von minus 8 Grad in Kiel. Der Nebel löst sich der Prognose zufolge am Sonntag auf. Es werden Temperaturen zwischen 0 und minus 1 Grad bei heiterem und im Westteil teils bewölkten Wetter erwartet.

