Wetter im Norden: Trüber Start, ab Mittwoch Sonne und milder

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern startet die Woche zunächst bewölkt mit mehreren Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es gebietsweise zu Gewittern und Graupel kommen, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. Dort muss auch mit Böen und Sturmböen gerechnet werden.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt. Im Verlauf der Nacht lassen die Schauer nach und es bildet sich Nebel. Die Minimalwerte liegen zwischen 5 und 1 Grad.

Auflockerungen ab Mittwoch

Auch der Dienstag zeigt sich zunächst bewölkt und trüb. Zum Nachmittag hin lockert es jedoch auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen wieder Wolken auf. Örtlich kann es in Hamburg und Schleswig-Holstein zu Sprühregen kommen. Gebietsweise bildet sich zudem Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf 5 bis 1 Grad.

Am Mittwoch können sich die Menschen auf milde Temperaturen bei heiterem Wetter freuen. Nach anfänglicher Bewölkung lockert es auf und bleibt trocken. Es werden Höchsttemperaturen um 9 Grad auf den Inseln und bis zu 15 Grad in Hamburg erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad, in Vorpommern etwas niedriger.