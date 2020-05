Regenwolken hängen über der Stadt um den Turm vom «Michel». Foto: Georg Wendt/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Am Donnerstag ist das Wetter im Norden überwiegend bewölkt. Die dichte Wolkendecke kann im Tagesverlauf etwas auflockern und es wird freundlicher. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 Grad an der Küste und 16 Grad in Hamburg. Es weht ein mäßiger, an der Küste zunächst frischer, Wind aus nordwestlicher Richtung. Der Freitag verläuft freundlich und trocken. Die Temperaturen können bis zu 20 Grad erreichen. Es weht ein schwacher Westwind.

Vorhersage HH,SH