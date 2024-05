Wetter im Norden bleibt wechselhaft

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Mit Blick auf das Wetter im Norden gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Es wird stellenweise Regen geben. Die gute: Der Regen ist recht warm. Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bietet am Wochenende einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. «Es bleibt wechselhaft und der Wettercharakter ändert sich nur wenig», sagte Karsten Kürbis, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dabei bleibe es im Norden in den meisten Fällen vormittags weitgehend trocken und nachmittags werde es wechselhaft mit teils starker Bewölkung. «Zum Nachmittag hin ist es wie in einem Kochtopf und es kommen die Quellwolken auf und hier und da gibt es Schauer und Gewitter. Die können lokal auch recht stark ausfallen.» Teilweise seien innerhalb von kurzer Zeit bis zu 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich. So ein großflächiges Regengebiet wie in der Nacht zu Freitag werde im Norden aber zunächst nicht erwartet.

Das Thermometer klettert dabei am Samstag in Norddeutschland auf Temperaturen bis zu 25 Grad Celsius, an der See sind es 18 bis 22 Grad. «Die Temperaturen sind doch recht angenehm. Durch die feuchte Luft fühlt sich das auch richtig warm an», sagte Meteorologe Kürbis dazu.