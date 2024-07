Wetter im Norden bleibt regnerisch

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Julibeginn im Norden bleibt regnerisch. Am Vormittag wechseln sich zunächst Sonne und Wolken ab, ehe ab der Mittagszeit zeitweise mit Regen zu rechnen ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Tageshöchstwerte von 16 Grad auf Helgoland und 18 Grad in Hamburg und Holstein. Für die Nacht zum Donnerstag sagt der DWD Wolken, schauerartigen Regen sowie an der Nordsee einzelne Gewitter voraus. An der Küste könne es außerdem starken bis stürmischen Wind geben.

Der Donnerstag beginnt den Angaben zufolge stark bewölkt mit kräftigen Schauern. Vereinzelt könne es auch zu Gewittern kommen. Ab dem Mittag sei mit Regen zu rechnen bei Temperaturen von 16 bis 18 Grad.