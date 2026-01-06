Wette um Grünkohl – Ist die Weser zugefroren?

Bremen (dpa/lni) –

Es ist eine ungewöhnliche Wette: Ein als Schneider verkleideter Schauspieler prüft mit einem heißen Bügeleisen, ob die Weser in Bremen zugefroren ist. «Seit 1947 ist sie es nicht mehr und wird es wohl auch nie wieder sein», räumen die Veranstalter ein. Obwohl es nicht so richtig spannend wird, werden wieder Hunderte Schaulustige zum traditionellen Spektakel erwartet.

Skurrile Bremer Tradition

Das Präsidium der Eiswette, die Novizen und die Heiligen Drei Könige erwarten den Schneider pünktlich um 12 Uhr am Osterdeich. Meistens kommt er zu spät und wird dann vor aller Augen gewogen. Wiegt der Schneider 99 Pfund – also nicht einmal 45 Kilo – ist er der richtige Mann.

Laut Statuten muss der Schneider die Weser trockenen Fußes und mit einem heißen Bügeleisen in der Hand überqueren. Schafft er es aus eigener Kraft, wäre die Wette gewonnen. Seit Jahrzehnten muss er dazu die Hilfe der Seenotretter in Anspruch nehmen und mit einem Boot den Fluss überwinden. So lautet das Ergebnis: «De Werser geiht!» – und die Wette ist verloren.

Wette um Grünkohl-Essen

Die Tradition geht auf das Jahr 1829 zurück. Damals schlossen 18 Bremer eine Wette ab: Friert die Weser Anfang Januar zu oder nicht? Der Wetteinsatz war ein gemeinsames Kohlessen. Seitdem wird die Wette bis auf wenige Ausnahmen jährlich zelebriert.

Der Wetteinsatz wird traditionell am 3. Samstag im Januar verspeist. Rund 800 Gäste sind zum Eiswettfest mit Kohl und Pinkel im Congress Centrum eingeladen. Dabei werden Spenden für die Seenotretter gesammelt.