Wettbewerb: 10 000 Euro für Neubürger im Kreis Steinburg

Itzehoe (dpa/l no) – Mit einem «Kopfgeld» von 10 000 Euro will der Kreis Steinburg neue Menschen in die Region locken. Wer eine Zukunft im Kreis Steinburg will, kann sich im so genannten Neubürgerwettbewerb mit seine Wünschen und Zukunftsideen bewerben. «Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen persönlichen Lebensplan oder gleich eine Idee für eine Unternehmensgründung handelt», wie Kreissprecherin Britta Glatki am Dienstag sagte. Der Gewiner des Wettbewerbs «Hier IZ Deine Zukunft» bekommt das Preisgeld als Starthilfe für die Realisierung seines Lebenstraums. Der Kreis Steinburg ist eine Region zwischen Hamburg und der Nordseeküste. Er gehört zur Metropolregion Hamburg und ist über die Marschbahn beziehungsweise die A23 an die Hansestadt angebunden.

