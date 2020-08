Wesermarsch-Landrat positiv auf Corona-Virus getestet

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Brake (dpa/lni) – Der Landrat des Wesermarsch-Kreises, Thomas Brückmann, hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Der parteilose Politiker befindet sich bereits seit einer Woche in häuslicher Quarantäne. Ein erstes Testergebnis sei am vorigen Samstag negativ ausgefallen. Dann habe Brückmann am Sonntag erste Symptome in Form hohen Fiebers gezeigt. Ein zweiter Test habe dann ein positives Ergebnis ergeben. Seit Mittwoch sei der Landrat fieberfrei.

«Gesundheitliche Einschränkungen liegen nicht vor. Landrat Thomas Brückmann befindet sich im Home-Office und leitet die Amtsgeschäfte von zuhause aus», hieß es in einer Mitteilung. Abhängig von einer weiteren Testung kommende Woche dauere die Quarantäneanordnung bis etwa Ende der nächsten Woche an.

Pressemitteilung Landkreis Wesermarsch