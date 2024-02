Weserfähre fällt wegen Reparaturarbeiten wochenlang aus

Bremerhaven/Nordenham (dpa/lni) –

Wegen Reparaturarbeiten an der nördlichsten Weserfähre bei Nordenham müssen sich Pendler und Reisende zwischen der Wesermarsch und Bremerhaven in den kommenden Wochen auf Umwege einstellen. Wie die Reederei mitteilte, werden die beiden Fähranleger in Bremerhaven und Nordenham-Blexen von diesem Montag an für knapp vier Wochen bis zum 21. März saniert. An beiden Anlegern müssen 25 Jahre alte Pfähle erneuert werden. Der Fährverkehr wird deshalb eingestellt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Für Fußgänger ist ein Ersatzverkehr mit Bussen durch den Wesertunnel eingerichtet worden. Die Busse starten an den Fähranlegern und fahren wochentags zwischen 5.00 Uhr und 22.00 Uhr zur vollen Stunde. Auch Fahrräder können in begrenztem Umfang mitgenommen werden. Wer auf das Auto angewiesen ist, muss statt der Fähre ebenfalls den Wesertunnel nehmen. Dieser liegt rund 20 Kilometer südlich von Nordenham und Bremerhaven.

Nach Angaben der Reederei werden auf der Verbindung mit den beiden Fähren «Bremerhaven» und «Nordenham» im Normalfall täglich mehr als 2300 Passagiere und 700 Fahrzeuge über die Weser transportiert.