Weser-Radweg meistbefahrene Fernroute in Deutschland

Hameln (dpa/lni) –

Der Weser-Radweg ist der meistbefahrene Radfernweg in Deutschland. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Allgemeine Deutschen Fahrradclub (ADFC) am Mittwoch präsentierte. Auf Platz zwei folgt mit dem Elbe-Radweg ein weiterer Radweg, der zum Teil durch Niedersachsen führt.

Für die Erhebung wurden bundesweit rund 16.000 Menschen vom 27. Oktober bis zum 10. Dezember befragt. Den Angaben nach wurde der Weser-Radweg einerseits am häufigsten befahren und war andererseits auch der beliebteste. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Weser-Radweg die Spitzenposition des beliebtesten Radfernwegs in Deutschland verteidigen konnten», sagte die Sprecherin der Weser-Radweg Infozentrale Petra Wegener.

Von Hann. Münden führt der Weser-Radweg durch das Weserbergland und weiter nach Minden in Nordrhein-Westfalen. Von dort geht es wieder zurück nach Niedersachsen und weiter nördlich bis nach Bremen. Letztlich endet die Strecke in Cuxhaven an der Nordseeküste.

Niedersachsen bei Fahrradfahrern beliebt

Generell bleibe Niedersachsen ein Radreiseland, teilte der ADFC mit. Mit dem Emsradweg sei eine weitere Route, die durch das Bundesland führt, unter den Top-10. Die Grafschaft Bentheim, das Emsland und das Osnabrücker Land waren zusammen zudem die beliebteste Radregion Deutschlands, gefolgt von der Nordseeküste. Auch Ostfriesland zählte zu den zehn beliebtesten Regionen.

Den Angaben nach unternehmen viele Menschen in Niedersachsen längere Fahrradreisen von mehr als drei Tagen. Nur in Bayern werden häufiger mehrtägige Touren unternommen. Viele der Fahrradurlauber würden dabei mit der Bahn anreisen, ihre Tour mit einem E-Bike unternehmen und durchschnittlich 123 Euro pro Tag ausgeben. Der Vorsitzende des ADFC Niedersachsen, Rüdiger Henze, mahnte, dass die Transportangebote für Fahrräder in Zügen weiter ausgebaut werden müssten, damit der Radtourismus in Niedersachsen noch besser angenommen werde.