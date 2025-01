Wertvolles Gemälde in Ostfriesland gestohlen

Leer (dpa/lni) –

Aus dem ostfriesischen Schloss Evenburg ist ein wertvolles Gemälde gestohlen worden. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Bild im Wert von etwa 10.000 Euro. Es stammt von einem niederländischen Künstler und zeigt einen toten Singvogel – die Ermittler veröffentlichten das Foto eines vergleichbaren Gemäldes im Internet.

Wie die Beamten heute mitteilten, muss das Kunstwerk bereits am 30. Dezember 2024 während der regulären Öffnungszeiten einer Kunstausstellung in dem Schloss in Leer entwendet worden sein. Diese Schau sei am Freitag geendet. Der Dieb habe sich offenbar als Besucher ausgegeben und das Gemälde trotz einer Sicherung mitgenommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.