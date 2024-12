Werteunion hat Landesverband in Hamburg gegründet

Hamburg (dpa/lno) –

Die Kleinpartei Werteunion hat in Hamburg einen Landesverband gegründet. Parteimitglieder wählten am Sonntag den 30 Jahre alten Aaron Jöcker zum Vorsitzenden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Werteunion ist damit nach eigenen Angaben in allen Bundesländern außer dem Saarland und Bremen vertreten. Die Partei Werteunion, die auf einen Verein zurückgeht, wurde im Februar in Bonn gegründet. Vorsitzender ist der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Das ehemalige CDU-Mitglied Maaßen hatte erklärt, die Partei solle eine Lücke zwischen der Union und der AfD schließen.