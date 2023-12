Wert der Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe gesunken

Kiel (dpa/lno) –

Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe Schleswig-Holsteins sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um rund sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gesunken. Preisbereinigt – also nach Abzug der Inflation – beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar 14,3 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das größte Minus gab es demnach im Wohnungsbau, wo der Wert der Auftragseingänge binnen Jahresfrist preisbereinigt um 27,2 Prozent einbrach. Zum Bauhauptgewerbe zählen unter anderem der Tief- und Hochbau.

In den ersten drei Quartalen 2023 haben die größeren Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten Umsätze in Höhe von knapp 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind 3,5 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Preisbereinigt errechnet sich jedoch ein Rückgang um knapp fünf Prozent. Einen nennenswerten Umsatzanstieg verzeichnete nach Angaben der Statistiker lediglich der öffentliche Hochbau. In diesem Bereich gab es ein Plus von 20,1 Prozent auf knapp 128 Millionen Euro.