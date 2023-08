Werner unbeeindruckt von möglichem Kane-Transfer

Bremen (dpa) –

Werder Bremens Trainer Ole Werner hat sich unbeeindruckt vom möglichen Transfer von Harry Kane zum Liga-Konkurrenten Bayern München gezeigt. «Grundsätzlich ist es jetzt nichts, was bei mir wahnsinnig viele Emotionen auslöst», sagte der 35-Jährige am Donnerstag. Zum Saison-Auftakt in der Fußball-Bundesliga am 18. August (20.30 Uhr/Sat1) empfangen die Hanseaten den deutschen Rekordmeister – und damit im Falle eines Kane-Transfers nach München auch den englischen Top-Stürmer.

Die Münchner haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham Hotspur auf einen Wechsel Kanes geeinigt, die Entscheidung über einen Wechsel liegt nun beim Engländer selbst. «Sicherlich ist es ein Spieler, der – wenn er in die Bundesliga kommt – Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Liga insgesamt attraktiver macht und die Bayern stärker macht», gab Werner zu.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Bremer bei Drittligist FC Viktoria Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten. «Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe», sagte Werner. «Es ist jetzt für uns alle nicht die erste DFB-Pokalhauptrunde. Deshalb wissen wir, was dort auf uns zukommen kann.» Doch sein Team sei gut vorbereitet.