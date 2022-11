Werner stellt sich auf «bestmögliches» Spiel von Schalke ein

Bremen (dpa) –

Das Erreichen der wichtigen 20-Punkte-Marke gilt bei Werder Bremen trotz des Spiels gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga nicht als Selbstläufer. «Wir haben 18 Punkte und wir wissen, dass jeder Punkt, der dazu kommen soll, ganz viel Arbeit ist», sagte Trainer Ole Werner bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Club aus dem Ruhrgebiet.

Die Hanseaten belegen derzeit den achten Rang. Die 20-Punkte-Marke in der Hinrunde bei Erstligisten gilt als Meilenstein, um genug Distanz zu den Abstiegsplätzen zu halten. Wer nach einer Saison um die 40 Zähler besitzt, erreicht in den meisten Fällen den Klassenerhalt.

«Es ist egal, gegen wen wir spielen. Wir müssen immer an der absoluten Grenze unterwegs sein», sagte Werner hinsichtlich des Schalke-Spiels. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Gegner sein bestmögliches Spiel macht. Ich glaube, dass Schalke durch den Trainerwechsel sicherlich eine neue Dynamik bekommen wird.»

In der vergangenen Zweitliga-Saison war das Aufeinandertreffen zwischen Bremen und Schalke noch ein Spitzenspiel. Aus der Sicht von Werner sind beide diesjährige Bundesliga-Aufsteiger «vom Rahmen her nicht so weit auseinander»: «Beide hatten zum Ende der vergangenen Saison eine ähnliche Geschichte.»

Milos Vejlkovic und Eren Dinkci fehlten beim Mannschaftstraining der Bremer am Donnerstag – beide trainierten individuell. Nachdem die Rot-Sperre des Werder-Kapitäns Marco Friedl Anfang der Woche um ein Spiel reduziert wurde, ist der Abwehrspieler bereits für die Partie gegen Schalke wieder einsatzbereit.