Werner als letzte Deutsche in Hamburg ausgeschieden

Hamburg (dpa/lno) –

Caroline Werner hat eine Überraschung beim Damentennis-Turnier in Hamburg klar verpasst. Die Qualifikantin unterlag im Achtelfinale am Rothenbaum der an Nummer 1 gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa mit 2:6 und 2:6. Damit sind alle sieben deutschen Spielerinnen ausgeschieden, die im Hauptfeld des WTA-250er-Turniers standen. Auf Alexandrowa wartet im Viertelfinale am Freitag Titelverteidigerin Anna Bondar aus Ungarn.

Werner entschied zwar das erste Spiel für sich, hatte im weiteren Verlauf der Partie aber große Probleme bei den eigenen Aufschlagspielen. Beim Stand von 2:5 im zweiten Satz wehrte die Deutsche zunächst zwei Matchbälle ab, den dritten nutzte Alexandrowa dann und besiegelte damit das Aus für Werner.

In der Runde der besten acht Spielerinnen steht auch Dajana Jastremska. Die an Nummer 2 gesetzte Ukrainerin setzte sich in ihrem Achtelfinale souverän mit 6:1 und 6:4 gegen die Französin Diane Parry durch und trifft jetzt auf Dalma Galfi aus Ungarn. Die weiteren Partien bestreiten Lois Boisson (Frankreich) gegen Viktoria Tomowa (Bulgarien) und Leyre Romero Gormaz (Spanien) gegen Kaja Juvan (Slowenien).