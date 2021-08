Werkstatt mit wertvollem Motorrad abgebrannt

Ein Schrank mit Jacken und Helmen einer Freiwilligen Feuerwehr. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Symbolbild

Ganderkesee (dpa/lni) – Ein nächtlicher Brand im Anbau eines Wohnhauses in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat nach Polizeiangaben einen Schaden von etwa 120.000 Euro verursacht. Auch ein wertvolles Motorrad sei von den Flammen zerstört worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Feuer war den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht in dem Anbau ausgebrochen, der als Werkstatt genutzt wurde. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass der Brand auf das Wohnhaus übergreift. Ein Balkon wurde aber schwer beschädigt. Nach der Brandursache werde gesucht, hieß es.

