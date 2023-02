Werders Schmidt wünscht sich mehr Kreativität im Angriff

Bremen (dpa/lni) –

Werder Bremens Mittelfeldspieler Niklas Schmidt hat mehr Mut im Angriffsspiel seines Teams gefordert. «Kampf und Leidenschaft gehören dazu. Im Moment bekommen wir es aber nicht hin, spielerische Akzente zu setzen», sagte Schmidt am Mittwoch in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten.

Der 24-Jährige schloss sich damit der Kritik von Angreifer Niclas Füllkrug an. Er hatte das Spiel der Bremer nach dem 0:2 gegen Frankfurt als mutlos und risikoarm kritisiert. «Wir müssen kreativer werden und andere Räume sehen, die es abseits von «Fülle» definitiv gibt», sagte Schmidt. Der Fokus auf den mit 13 Treffern derzeit erfolgreichsten Torschützen der Liga sei zu groß.

Nachdem der Mittelfeldspieler zu Beginn der Saison wenig eingesetzt wurde, stand Schmidt zuletzt dreimal in Folge in der Startelf. «Ich versuche einfach, auf dem Platz zu überzeugen, der Rest liegt nicht in meiner Hand», sagte Schmidt. Nach zuletzt sechs Niederlagen in acht Bundesligapartien streben die Bremer gegen den Tabellen-16. VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ein Erfolgserlebnis an.

Anfang Januar hatte Schmidt von mentalen Problemen und fehlender Lebensfreude berichtet. Er ist deswegen in psychologischer Behandlung. «Ich kann das auf dem Platz gut ausblenden, aber ansonsten kann man meine sportliche Entwicklung nicht mit meiner mentalen Entwicklung vergleichen», bekräftigte Schmidt nun. Er plädierte für einen offenen Umgang mit psychischen Problemen: «Hauptsache darüber sprechen, egal ob privat oder in der Öffentlichkeit.»