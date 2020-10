Werders Möhwald: Bundesliga-Comeback «Moment der Befreiung»

Kevin Möhwald in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Fußball-Profi Kevin Möhwald von Werder Bremen hat sein Bundesliga-Comeback nach 14-monatiger Verletzungspause als einen «Moment der Befreiung» beschrieben. «14 Monte sind natürlich ein Brett. Auf diesen Moment habe ich in der Reha lange hingearbeitet. Jetzt geht es darum, körperlich wieder dahinzukommen, dass ich auch länger mitspielen kann», sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer virtuellen Medienrunde. Möhwald hatte sich im August 2019 eine schwere Knieverletzung zugezogen. Am vergangenen Samstag wurde er beim 1:1 seines Teams beim SC Freiburg in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

