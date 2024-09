Werders Matchwinner Köhn über Traum-Debüt: «Gänsehaut»

Bremens Derrick Köhn war beim Auswärtssieg in Mainz der Matchwinner. Uwe Anspach/dpa

Mainz (dpa) –

Werder Bremens Matchwinner Derrick Köhn hat bei seinem Traum-Debüt in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 nach eigenen Angaben «Gänsehaut» gespürt. «Es ist einfach schön», sagte der 25-Jährige nach dem 2:1 der Norddeutschen in Mainz.

Köhn kam in der 67. Minute für die zu diesem Zeitpunkt schon in Unterzahl spielenden Bremer in die Partie, zwei Minuten später traf er zum Sieg.

Der in diesem Sommer kurz vor dem Transferschluss von Galatasaray Istanbul ausgeliehene Spieler sorgte damit für die Entscheidung – und dafür, dass Werder-Trainer Ole Werner sich ein kleines bisschen Ironie nicht verkneifen konnte. «Es gibt grundsätzlich bei uns die klare Anweisung, dass die Einwechselspieler zu treffen haben. Nicht alle halten sich daran, aber Derrick hat es in dem Fall getan.»

Ein paar ernst gemeinte Worte über den Torschützen gab es dann aber doch noch. «Er ist ein Spieler, von dem wir glauben, dass er uns verstärkt», meinte Werner.