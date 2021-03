Werders Baumann begrüßt Hygienekonzept-Anpassungen

Frank Baumann, Geschäftsführer von Werder Bremen, lacht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Bremen (dpa) – Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann hat die angekündigten Anpassungen am Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga begrüßt. Nach dpa-Informationen will das DFL-Präsidium in der kommenden Woche tägliche Corona-Schnelltests bei den 36 Erst- und Zweitligisten vom 1. April an beschließen. Ausgenommen von der neuen Regelung sollen nur die Tage sein, an denen es keine Kontakte innerhalb der Mannschaft gibt. Die bisher vorgeschriebenen zwei PCR-Tests pro Woche werden weiterhin durchgeführt. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung (Freitag) darüber berichtet.

«Ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle Anpassung, um die Infektionsgefahr zu minimieren», sagte Baumann am Freitag. «Auch wenn die Spieler sich sehr gut an die bisherigen Maßnahmen halten, kann man eine Ansteckung gerade mit Blick auf die britische Mutation nicht ausschließen. Für diesen Fall ist es wichtig, dass man sehr, sehr viel testet», sagte Baumann.

Das DFL-Präsidium reagiert mit der geplanten Anpassung offenbar auf die sich häufenden Corona-Fälle im Profifußball, die zuletzt zu mehreren Spielausfällen in der 2. Bundesliga geführt hatten. Derzeit befinden sich die Spieler von Holstein Kiel und Hannover 96 in Quarantäne, davor hatte es Jahn Regensburg erwischt.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-889777/2

DFL-Präsidium