Werder will gegen Wolfsburg Revanche für 3:5-Niederlage

Bremens Trainer Florian Kohfeldt verfolgt das Spiel. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Bremen (dpa/lni) – Für Werder Bremen geht es heute im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gleich um zwei Dinge. Zum einen wollen die Bremer ab 15.30 Uhr Revanche für ihre 3:5-Niederlage in einem spektakulären Hinspiel nehmen. Zum anderen wollen sie weiter Punkte sammeln, um nicht doch noch in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hineingezogen zu werden. Doch die Wolfsburger reisen mit viel Selbstvertrauen an die Weser. Zuletzt gab es ein 5:0-Sieg gegen den FC Schalke 04. Die Niedersachsen sind weiter voll auf Champions-League-Kurs.

