Werder verleiht Dos Santos Haesler: Entwarnung bei Toprak

Werders Ömer Toprak muss verletzt ausgewechselt werden. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen (dpa) – Werder Bremen hat Ersatztorwart Eduardo Dos Santos Haesler an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen. Zuvor sei der Vertrag mit dem 22 Jahre alten Torhüter vorzeitig verlängert worden, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Über die neue Vertragslaufzeit machten die Bremer wie üblich keine Angaben. Werder setzt nach dem Erstliga-Abstieg nun im Tor auf Jiri Pavlenka, Michael Zetterer und Luca Plogmann. Dos Santos Haesler war vor drei Jahren aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg nach Bremen gekommen, wurde bislang aber nur in der U23 eingesetzt.

Bald wieder für Werder zum Einsatz kommen soll Ömer Toprak. Der Abwehrchef hat sich beim 1:4 gegen den SC Paderborn keine schwerere Verletzung zugezogen, wie Untersuchungen am Montag ergaben. «Wir können eine knöcherne Verletzung der Halswirbelsäule ausschließen», sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Bremern. Toprak war am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-863073/2

Werder-Mitteilung zu Toprak

Werder-Mitteilung zu Dos Santos Haesler