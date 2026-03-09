Werder verdrängt St. Pauli: «Ein ganz enges Rennen»

Hamburg (dpa) –

Den Preis für das 0:0 gegen Eintracht Frankfurt erfuhren Spieler, Fans und Trainer des FC St. Pauli erst am Sonntagabend: Weil der Konkurrent Werder Bremen das Spätspiel bei Union Berlin 4:1 gewann, fielen die Hamburger im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf den Relegationsplatz zurück. Als Rückschlag wertete das torlose Spiel trotzdem niemand am Millerntor.

«Es ändert sich nichts an meiner Einstellung, die ich vor vier Wochen schon einmal ausgerufen habe. Damals habe ich gesagt, es sind noch 14 Endspiele. Jetzt sind es nur noch neun», sagte St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin. «Es ist so tight, so eng. Werder Bremen punktet, wir punkten. Dadurch schiebt sich alles noch enger zusammen. Köln hat vor vier, fünf Wochen auch noch nicht damit gerechnet, dass sie wieder mit drin sind. Deswegen wird es bis zum letzten Spieltag ein ganz enges Rennen. Und deshalb tut jeder Punkt auch gut.»

Abstiegskampf-Endspiel am letzten Spieltag?

Im eigenen Stadion sind die Hamburger mittlerweile seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Der Trend zeigt bei nur einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen deutlich nach oben. Am letzten Spieltag am 16. Mai kommt es vielleicht sogar zu einem richtigen Abstiegskampf-Endspiel gegen den aktuellen Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg.

«Wir sind mit dem Punkt zufrieden», sagte auch Abwehrspieler Hauke Wahl. Frankfurt sei «eine Mannschaft, die sich auf die Fahnen schreibt, in der Champions League zu spielen. Und die eine unfassbare individuelle Qualität hat. Wir haben uns einen Punkt verdient – mindestens. Und das macht uns erstmal glücklich.»