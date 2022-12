Werder-Trainer rechnet mit Füllkrug-Verbleib in Rückrunde

Bremen (dpa) –

Trotz der Eigenwerbung von Niclas Füllkrug während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar glaubt Ole Werner vorerst an einen Verbleib des Angreifers bei Werder Bremen. «Ich plane mit ihm und gehe davon aus, dass er bei uns auch die Rückrunde antritt», sagte der 34 Jahre alte Trainer am Freitag bei einer Medienrunde. «Fülle hat das gut gemacht. Er hat seinen Teil der Aufgabe sehr gut erfüllt», lobte Werner. «Es hat nicht zum Weiterkommen gereicht, aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen», fügte er hinzu.

Der Offensivspieler hatte mit seinen Leistungen zuletzt Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt. Bei der WM kam der gebürtige Hannoveraner mit der deutschen Nationalmannschaft in drei Partien jeweils als Einwechselspieler, erzielte insgesamt zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. «Was an den Spekulationen dran ist, sei mal dahingestellt», sagte der Coach zu Wechsel-Gerüchten um den mit zehn Treffern zur Zeit besten Werder-Torjäger.

Bremen hatte am Donnerstag wieder das Training aufgenommen. Die WM-Teilnehmer Füllkrug und Milos Veljkovic (Serbien) sind noch im Urlaub und nahmen nicht teil.