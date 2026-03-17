Werder-Talfahrt führt zu Konsequenzen

Bremen (dpa) –

Die sportliche Talfahrt soll bei Werder Bremen im Sommer zu weiteren personellen Konsequenzen führen. Wie «Bild» und «Deichstube» berichten, soll Kaderplaner Johannes Jahns nach der Saison seinen Job verlieren. Jahns wird der völlig falsch zusammengestellte Kader der Grün-Weißen angelastet, der dazu geführt hat, dass Werder tief im Abstiegskampf steckt.

Auch Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz und Fußball-Chef Peter Niemeyer stehen in der Kritik. Der Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten will sich nach dem Saisonende zu einer großen Analyse treffen und über die Zukunft des Duos entscheiden. Sollte Werder die Klasse halten, dürfen Fritz und Niemeyer aber wohl sehr wahrscheinlich weitermachen.

Rückschlag gegen Mainz

Acht Spieltage vor dem Saisonende haben die Bremer nur einen Punkt Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Zu Beginn des Jahres wurde angesichts der sportlichen Krise bereits Trainer Horst Steffen freigestellt. Unter dessen Nachfolger Daniel Thioune gab es zuletzt zwar zwei Siege gegen Heidenheim und Union Berlin, am Sonntag beim 0:2 gegen Mainz aber auch wieder einen Rückschlag. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das nächste Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten VfL Wolfsburg an.