Werder startet mit 8500 Zuschauern in neue Bundesliga-Saison

Ein Schiff fährt am frühen Morgen am Weserstadion vorbei. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Mit der Unterstützung von 8500 Zuschauern startet Werder Bremen heute gegen Hertha BSC in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt brennt nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Spielzeit auf eine Wiedergutmachung und will damit gleich gegen den Hauptstadt-Club aus Berlin beginnen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Die Hanseaten können dann auch erstmals seit Februar und dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder Zuschauer im Wohninvest Weserstadion begrüßen.

Europa-League-Qualifikant VfL Wolfsburg muss dagegen am Sonntag um 18.00 Uhr gegen Bayer Leverkusen mit nur 500 Fans auskommen. Die einheitlichen Regeln zur Rückkehr der Zuschauer in die Stadien gelten in Niedersachsen erst mit einwöchiger Verspätung.

