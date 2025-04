Werder-Serie gestoppt – St. Pauli holt wichtigen Punkt

Bremen (dpa) –

Die Siegesserie von Werder Bremen ist gegen Lieblingsgegner FC St. Pauli zu Ende gegangen. Nach zuvor vier Dreiern in Serie mussten sich die Grün-Weißen gegen den Aufsteiger mit einem 0:0 begnügen. Die Bremer, die die vergangenen acht Spiele gegen die Kiezkicker alle gewonnen hatten, verpassten es damit zum Abschluss des 31. Spieltags im Kampf um die Europapokal-Plätze weiteren Boden gutzumachen.

Der FC St. Pauli sammelte dagegen im mit 42.100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Kurz vor Schluss sah Connor Metcalfe dabei in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte. Die Hamburger haben drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der direkte Abstieg ist bei neun Zählern Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis praktisch schon nicht mehr möglich.

Burke zunächst nur auf der Bank

Werder-Coach Ole Werner hatte etwas überraschend auf Oliver Burke verzichtet. Der Brite hatte während der Woche völlig unerwartet seinen Abgang von der Weser erklärt und wird in der kommenden Saison für Union Berlin auf Torejagd gehen. Werner hatte vor dem Nordduell dennoch erklärt, weiter auf Burke zu setzen. «Da können sich die Spieler, die Mannschaft und der Verein auf meine Professionalität verlassen», hatte der Bremer Trainer gesagt. Er werde Dinge «nicht persönlich nehmen».

Doch als eine Stunde vor der Partie die Aufstellungen im Weserstadion bekannt wurden, suchte man den Namen von Burke unter den ersten Elf vergeblich. Stattdessen stand Justin Njinmah in der Startformation.

Wenig Höhepunkte vor der Pause

Ob es an diesem Wechsel lag, dass die Bremer Offensivbemühungen vor der Pause so gar nicht in Schwung kommen wollten, wird schwer zu beweisen sein. Allerdings fanden die Gastgeber im Spiel nach vorn 45 Minuten lang keine Mittel. Abgesehen von einem Abseitstor von Jens Stage brachte Werder nichts zustande. Da auch St. Pauli nur mit einem Abseitstor von Carlo Boukhalfa auf sich aufmerksam machte, sahen die Zuschauer eine Halbzeit lang eine ganz unansehnliche Partie geboten.

Nach der Pause wurden die Aktionen der Grün-Weißen endlich zielstrebiger. Zunächst setzte Niklas Stark einen Kopfball nach Freistoß von Marvin Ducksch knapp neben das Tor, dann hatte Burke-Ersatz Njinmah zweimal die Führung auf dem Fuß, schoss innerhalb von einer Minute aber zweimal am Pauli-Tor vorbei.

Burke trifft – aus dem Abseits

In der 68. Minute brachte Werner dann doch noch Burke. Und der Schotte wäre fast noch zum Matchwinner geworden. Elf Minuten vor dem Ende schoss der Stürmer nach schönem Zuspiel von Romano Schmid schön ins lange Ecke – stand dabei aber im Abseits.