Werder Bremen wird sich wie in den vergangenen Jahren wieder in Österreich auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Foto: Daniel Naupold/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Werder Bremen wird sich wie in den vergangenen Jahren wieder in Österreich auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Die Norddeutschen reisen vom 15. bis 25. August nach Zell am Ziller, wie der Club am Freitag mitteilte. «Wir freuen uns sehr, dass wir trotz aller Umstände wieder ins Zillertal reisen können», sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann. Werder hatte sich erst in der Relegation gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim in der Ersten Liga gehalten.

Werder-Mitteilung