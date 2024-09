Werder-Profi Stage in dänische Nationalmannschaft berufen

Kopenhagen (dpa) –

Werder-Profi Jens Stage ist einen Tag nach seinem Dreierpack gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die dänische Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler steht ebenso wie vier weitere Bundesliga-Profis im 25-Mann-Kader, mit dem Dänemarks Interims-Nationaltrainer Lars Knudsen im Oktober zu den anstehenden Nations-League-Begegnungen nach Spanien und in die Schweiz reisen will.

Stage hat für sein skandinavisches Heimatland vor knapp drei Jahren sein bislang einziges A-Länderspiel bestritten, als er für eine gute halbe Stunde in der damaligen WM-Qualifikation gegen Schottland (0:2) eingewechselt worden war. Er stand nun bereits vor seinen drei Toren in Hoffenheim auf dem Zettel des Nationaltrainers, wie Knudsen dem dänischen Sender TV 2 Sport sagte.

Auch Frederik Rönnow von Union Berlin, Eintracht Frankfurts Leihspieler Rasmus Nissen Kristensen, Yussuf Poulsen von RB Leipzig und Wolfsburgs Jonas Wind finden sich in dem Aufgebot wieder, mit dem Knudsen am 12. Oktober gegen Europameister Spanien in Murcia sowie drei Tage später gegen den EM-Viertelfinalisten Schweiz in St. Gallen bestehen will. Die beiden Auftaktpartien in der Nations League hatten die Dänen vor heimischem Publikum in Kopenhagen gegen die Schweiz und gegen Serbien Anfang September jeweils mit 2:0 gewonnen.