Werder-Profi Hansen-Aaröen wechselt nach Dänemark

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht den Mittelfeldspieler Isak Hansen-Aaröen für ein halbes Jahr an den dänischen Erstliga-Club Aalborg BK. Das bestätigte der Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

Der 20 Jahre alte Norweger Hansen-Aaröen war erst zu Beginn dieses Jahres von Manchester United nach Bremen gewechselt, konnte sich bei Werder aber bislang nicht durchsetzen. «Wir versprechen uns von der Leihe sehr viel und sind überzeugt, dass Isak in der Superliga in Dänemark auf einem höheren Niveau viel Spielzeit bekommen wird. Aalborg setzt auf junge, talentierte Spieler, so dass Isak gut in die Mannschaft und das Konzept des Clubs passt», sagte Niemeyer.

Der Leihvertrag ist vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 gültig. Erst am Vortag hatten die Bremer ebenfalls auf Leihbasis ihren Mittelfeldspieler Naby Keita zu Ferencváros Budapest transferiert.