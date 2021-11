Werder-Profi Friedl mit Coronavirus infiziert

Werders Marco Friedl. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Abwehrspieler Marco Friedl von Werder Bremen ist während der Länderspiel-Pause positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich in seiner Heimat Österreich in häuslicher Quarantäne, teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit. «Marco hatte an den freien Tagen an sich selbst Symptome festgestellt und hat daraufhin einen Test gemacht, der trotz vollständiger Impfung positiv ausgefallen ist», sagte der Bremer Mannschaftsarzt Daniel Hellermann.

Friedl gehörte nicht zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft, sondern sollte sich nur auf Abruf bereithalten. Beim Zweitliga-Spitzenspiel gegen den FC Schalke 04 hätte der Verteidiger am nächsten Samstag ohnehin wegen einer Gelbsperre gefehlt.

