Werder-Präsident kündigt Ende als Geschäftsführer an

Bremen (dpa) –

Präsident Hubertus Hess-Grunewald wird zum Ende des Jahres als Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ausscheiden. Das teilte der Club in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Demnächst wird der 61-Jährige weiter als Präsident arbeiten und «eine wichtige Rolle» im Aufsichtsrat einnehmen. Tarek Brauer tritt zum 1. September neu in die Geschäftsführung ein. Der Jurist wird sich unter anderem um Personal, Recht und IT kümmern. Weiteres neues Mitglied in der Geschäftsführung wird die Nachhaltigkeit-Managerin Anne-Kathrin Laufmann, die nach dem Ausscheiden von Hess-Grunewald vierte Geschäftsführerin der Kapitalgesellschaft wird.