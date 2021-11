Werder ohne Veljkovic gegen Schalke: Verletzung in WM-Quali

Werder Bremens Verteidiger Milos Veljkovic. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Werder Bremen muss im Zweitliga-Topspiel gegen Mitabsteiger FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr) auf Verteidiger Milos Veljkovic verzichten. Der serbische Fußball-Nationalspieler erlitt am Sonntag im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Portugal (2:1) eine Muskelverletzung. Das ergaben weitere Untersuchungen am Dienstag in Bremen, wie der Club mitteilte.

Veljkovic hatte mit Serbien überraschend die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar geschafft. Im Spiel gegen Schalke geht es für den Tabellenachten Werder darum, den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen nicht abreißen zu lassen.

