Werder ohne Neuzugang Maximilian Philipp nach Stuttgart

Bremen (dpa) –

Werder Bremen muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf Neuzugang Maximilian Philipp verzichten. Der Offensivspieler fehlte am Samstag beim Abschlusstraining der Grün-Weißen und steht Trainer Ole Werner damit in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nicht zur Verfügung. Philipp (28) war zu Beginn der Woche vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden, im Training dann aber umgeknickt. Fehlen wird Werder zudem Mitchell Weiser. Der Außenbahnspieler ist gesperrt.