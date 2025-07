Zell am Ziller (dpa) –

Ohne seinen Zehn-Millionen-Starstürmer Samuel Mbangula ist Fußball-Bundesligist Werder Bremen zu einem torlosen Remis gegen Parma Calcio gekommen. Der Test fand im Rahmen des Trainingslagers der Hanseaten in Zell am Ziller in Österreich statt. Die Partie gegen den Serie-A-Club ging über 2 x 60 Minuten. Die Bremen waren optisch überlegen und hatten mehr Ballbesitz. Klare Torchancen gab es aber kaum.