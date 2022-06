Werder-Neuzugang Salifou will bei Groß «viel abschauen»

Bremen (dpa) –

Werder-Neuzugang Dikeni Salifou will in seiner Zeit in Bremen viel von seinem neuen Mitspieler Christian Groß lernen. «Von ihm kann ich mir auf jeden Fall viel abschauen, weil er mega ruhig am Ball ist und ein Standing in der Mannschaft hat», sagte der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler in einer Medienrunde über den routinierten 33-Jährigen, der auf der gleichen Position spielt. «Ich habe ihn beobachtet, weil er ein erfahrener Spieler ist und von erfahrenen Spielern muss man so viel wie möglich lernen.» Er sei immer anspielbar und liefere «überragende Bälle», schwärmte Salifou.

Der gebürtige Münchner, der erst vor wenigen Wochen von der U19-Auswahl des Bundesliga-Rivalen FC Augsburg an die Weser gewechselt war, beschrieb sich als zweikampfstarken und «dynamischen Sechser». «Ich würde mich als mutigen Spieler bezeichnen. Ich traue mich schon, ab und zu nach vorne zu gehen oder mal einen Risikopass zu spielen», sagte Salifou, der den französischen Fußball-Weltmeister Paul Pogba als Vorbild hat.

Der Start in Bremen lief für den Nachwuchsspieler aber alles andere als geplant, da er wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich mehrere Wochen pausieren muss und das Trainingslager des Bundesligisten im österreichischen Zillertal verpasst.